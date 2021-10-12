Карпин: яркая игра сборной России в матче со словенцами является заслугой футболистов

МАРИБОР /Словения/, 12 октября. /ТАСС/. Яркая игра сборной России по футболу в матче с командой Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года является заслугой игроков. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В понедельник российская команда на выезде обыграла словенцев со счетом 2:1.

"Намного больше доволен сегодняшней игрой, чем в прошлом матче со словаками, - сказал Карпин. - Сегодня многое получалось: и в обороне, и в прессинге, и в атаке. В невзрачной игре в Казани моя вина, нынешняя победа - заслуга футболистов. Так всегда было и есть, я всегда им говорил, что они не виноваты, что идиот - я. В Казани мы показали не наш уровень, сказал им, что ваш уровень - иной. Сегодня игра уже похожа на уровень сборной России".

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.