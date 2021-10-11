{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Болельщик с файером выбежал на поле в матче Словения - Россия

За несколько секунд до этого на поле появился другой фанат, прорыв обоих оперативно прервали стюарды
© AP Photo

МАРИБОР, 11 октября. /ТАСС/. Болельщик с зажженым файером выбежал на поле в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения - Россия. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

За несколько секунд до этого на поле появился другой болельщик. Прорыв обоих оперативно прервали стюарды.

На данный момент счет в матче 2:1 в пользу сборной России. Команды выступают в группе H. Ранее в понедельник матч между сборными Кипра и Мальты завершился со счетом 2:2. Сборная Хорватии дома сыграла вничью со словаками (2:2).

Теги
ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Российские футболисты после победы над словенцами включили в раздевалке песню "Валера"
В понедельник российская команда победила сборную Словении и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года
Читать полностью