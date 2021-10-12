Хохлов считает важным не качество игры сборной России по футболу, а результат

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сборной России по футболу нужно максимально выложиться в двух оставшихся матчах отборочного турнира, чтобы выйти на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник российской команды Дмитрий Хохлов.

В понедельник россияне на выезде обыграли словенцев со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. В этот же день хорваты дома сыграли вничью со словаками (2:2), что позволило россиянам выйти на первое место в группе Н.

"Я считаю, что по сравнению с прошлым матчем намного лучше сыграли, опять же на данном этапе самым главным является результат, - сказал Хохлов. - Гол Джикии получился красивым, Георгий очень быстро сориентировался в ситуации, единственным возможным вариантом было пробить через себя, что он и сделал. Красиво, здорово получилось".

"Естественно, шансы [на выход на чемпионат мира] увеличились. Мы на два очка опережаем хорватов, две игры остается, если мы удачно сыграем эти игры, то выйдем. Хотелось бы выйти с первого места, без нервотрепки, все для этого есть, нужно две игры провести на максимуме. На данном этапе очень важно каждое набранное очко, оно может оказаться решающим, вчера еще здорово было, что хорваты сыграли вничью, а мы вышли на чистое первое место", - добавил собеседник агентства.

Хохлов считает, что главным является не качество игры, а результат. "Абсолютно не важно, кто владеет преимуществом, главное, забивать голы и выигрывать, - отметил Хохлов. - Как показывает практика, в последнее время мы стали очень зациклены на владении мячом, на каких-то спринтах, рывках. Если брать какие-то европейские топовые команды, они бегают гораздо меньше, чем наша команда, но тем не менее качество игры не страдает".

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в плей-офф за право участия в чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.