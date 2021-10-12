Мацуев назвал фантастическим гол футболиста Джикии в ворота словенцев

В понедельник россияне на выезде обыграли словенцев со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Дивеев забил гол ударом затылочной части головы, Джикия отличился ударом через себя. В другом матче дня хорваты на своем поле сыграли вничью со словаками (2:2). Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в плей-офф за право выхода на мировое первенство.

"Безусловно, со словаками у нас был на первом месте результат, игрой это было назвать сложно, только с натягом, особенно впечатляла статистика после матча, - сказал Мацуев. - Вчера, конечно, кардинально поменялась картина, особенно в первом тайме, это была совершенно другая команда, которая предстала в ином виде: комбинационном, с прессингом и невероятными голами центральных защитников, особенно капитана "Спартака" Джикии. Не знаю, когда он такие забивал, гол просто фантастический. Дальше верим, как всегда, цель ясна".

"Параллельно потом посмотрел фрагменты матча хорватов, и в очередной раз удостоверился, как и в Москве 1 сентября (сборная России дома сыграла вничью с хорватами со счетом 0:0 - прим. ТАСС), что сборная Хорватии не та, которая была на чемпионате мира в России. Поэтому совсем скоро развязка будет перед нашими глазами, естественно, оба матча очень важны. Сборная Кипра из тех команд, которые перестали считаться явными аутсайдерами, если подсознательно все будут в Хорватии, то с киприотами будет не менее трудная игра, так как в футбол сейчас умеют играть все", - добавил собеседник агентства.

Мацуев отметил, что в матче с хорватами не стоит думать о ничейном результате. "Что касается хорватов, то есть психологический момент, я не помню ситуаций, когда у нас была цель в виде набора одного очка, чтобы попасть на чемпионат мира, и у нас получалось ее достичь, - отметил он. - Конечно, надо играть на победу, травмированные подтянутся, [Александр] Головин уже начал тренироваться, насколько я понимаю, ему пора раскрываться в сборной в полной красе, я об этом давно говорил. Большой талант, пора показать свою игру в решающих матчах, взять на себя лидерство. Так что верим, не думаем о ничьей в матче с хорватами, потому что когда думаем о ничьей, обычно эта ничья не случается. Конечно, прекрасные две игры, прекрасная таблица, хотелось бы, чтобы так оставалось и дальше".

В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). В следующем матче подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне 14 ноября в Сплите сыграют с хорватами.