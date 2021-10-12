Мацуев: песня "Валера" выражает настоящие эмоции, которые помогают на футбольном поле

В понедельник россияне на выезде обыграли словенцев со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал на пресс-конференции, что футболисты и главный тренер Валерий Карпин исполнили песню "Валера" в раздевалке после победного матча.

"Не рано ли радоваться и петь песни? Если есть на душе что спеть, я думаю, что русского человека нельзя останавливать. Когда душа просится наружу, это всегда хорошо. Настоящие и живые эмоции всегда помогают на поле, - сказал Мацуев. - Это здорово, что у нас есть такая атмосфера, которая должна сказаться и на поле. А через месяц уже поговорим, рано ли это было или нет. А пока все идет по плану".

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место на групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5). Следующий матч россияне проведут со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.