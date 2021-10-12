Лыжница Сорина не намерена в олимпийском сезоне делать операцию на травмированном плече

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года в лыжной эстафете Татьяна Сорина в настоящее время не видит смысла делать операцию на травмированном плече, которое она повредила в начале августа на турнире в Норвегии. Об этом ТАСС сообщил муж и тренер спортсменки Егор Сорин.

27-летняя лыжница получила травму плеча во время 10-километровой гонки преследования классическим стилем на фестивале Blink-2021. Россиянка шла в группе лидеров, но после падения на одном из подъемов не смогла продолжить гонку. В середине сентября на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в Тюмени Сорина заняла первые места в гонке с раздельным стартом и гонке преследования, в спринте она показала второй результат. После спринтерской гонки спортсменка сказала журналистам, что периодически испытывала ноющую боль в плече.

"Сейчас мы находимся на сборе в Рамзау, и в настоящее время плечо Татьяну не беспокоит, - сказал Сорин. - Она недавно переболела, из-за чего вынуждена была пропустить силовые тренировки, и сейчас никакого дискомфорта в плече не ощущает. Но исключать того, что в будущем болевые ощущения могут вернуться, нельзя. Сейчас перед нами стоит задача исключить все силовые упражнения, связанные с поднятием руки вверх".

"Ранее мы встречались в Москве с врачами-специалистами, которые разработали для Татьяны определенный комплекс упражнений. Также определили, какие упражнения для руки противопоказаны. И слава богу, что это не лыжные движения", - заметил собеседник ТАСС.

Сорин заметил, что в настоящее время плечо не нуждается в специальном лечении. "Делаем профилактические физиопроцедуры, а раз в два дня - специальные упражнения для закачки плеча. В принципе, этого достаточно, и на данный момент никаких ограничений в тренировках у нее нет, поэтому нагрузки не дозируем. Татьяна не делает лишь некоторые упражнения в тренажерном зале, связанные с подъемом веса", - сказал тренер.

"Если бы Татьяна решила прооперировать плечо, то потом потребовалось бы два месяца на реабилитацию. Но самое главное, что в течение шести-восьми месяцев после операции любое падение или неправильное движение привело бы к повторному вывиху и возникновению тех проблем, от которых мы страхуемся сейчас. Поэтому операция никак бы не могла изменить ситуацию в олимпийском сезоне, все равно бы пришлось страховаться и исключать из тренировочного процесса определенные упражнения в тренажерном зале и беречься от падений на лыжне. Поэтому сейчас операцию нет никакого смысла делать и терять два месяца", - заключил Сорин.