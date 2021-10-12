Агент Гусева рассказал, что хоккеист имел договоренность со СКА в случае возвращения в КХЛ

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Никита Гусев имел давнюю договоренность со СКА о переходе в клуб в случае возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал агент хоккеиста Юрий Николаев.

Во вторник клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Гагарина, который ранее выступал за СКА с 2015 по 2019 год. Контракт Гусева рассчитан до 30 апреля следующего года.

"Ни для кого не секрет, что это были довольно давние договоренности. Сейчас они претворились в жизнь", - сказал Николаев.

С 2019 года нападающий играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Джерси" и "Флориду". В сентябре Гусев подписал пробный контракт с "Торонто", однако канадский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. Всего в НХЛ российский форвард провел 97 матчей, набрав 54 очка (17 шайб + 37 передач).

В составе сборной Гусев стал чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019). В 2017 году завоевал Кубок Гагарина в составе СКА.