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КХЛ

Никита Гусев вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА

Соглашение рассчитано на один сезон
Никита Гусев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Никита Гусев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 12 октября. Российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщила пресс-служба СКА.

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Контракт с 29-летним форвардом рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Гусев выступал за СКА с 2015 по 2019 год, в сезоне-2016/17 он стал обладателем Кубка Гагарина. С 2019 года нападающий играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Джерси" и "Флориду". В сентябре Гусев подписал пробный контракт с "Торонто", однако канадский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. Всего в НХЛ российский форвард провел 97 матчей, набрав 54 очка (17 шайб + 37 передач).

До первого перехода в СКА Гусев выступал за московский ЦСКА (2010-2012), хабаровский "Амур" (2012-2013) и ханты-мансийскую "Югру" (2013-2015). Всего в лиге он провел 458 матчей, набрав 400 (147+253) очков.

В составе национальной команды Гусев стал чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).

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