Хоккеист Сузуки подписал новый контракт с "Монреалем" на $63 млн

ТАСС, 12 октября. Канадский нападающий Ник Сузуки продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" на восемь лет с годовой зарплатой $7,875 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Больше Сузуки в команде будет зарабатывать только голкипер Кэри Прайс ($10,5 млн) в год. Сузуки имеет действующий контракт новичка, который истекает в конце сезона-2021/22.

Канадцу 22 года, на драфте НХЛ в 2017 году был выбран "Вегасом" в первом раунде под общим 13-м номером, в 2018-м был обменян в "Монреаль", в прошлом сезоне он провел за команду 78 матчей, в которых набрал 57 (22 шайбы + 35 передач) очков.

В первом матче нового сезона НХЛ "Монреаль" в ночь на 14 октября сыграет в гостях с "Торонто".