Молодежная сборная России обыграла литовцев в квалификации чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 12 октября. Сборная России со счетом 3:0 победила команду Литвы в матче четвертого тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 21 года) по футболу. Встреча прошла в литовском Алитусе.

Дублем в составе сборной России отметился Константин Тюкавин (65-я и 71-я минуты), на 68-й минуте гол в свои ворота забил полузащитник литовцев Каролис Узела.

Сборные России и Литвы выступают в группе C. Ранее во вторник выступающая в этой группе словацкая сборная крупно обыграла команду Мальты (4:0). 12 октября также пройдет матч между командами Испании и Северной Ирландии.

Сборная России занимает второе место в группе, в четырех матчах россияне набрали 9 очков. Столько же у испанцев, которые имеют игру в запасе и находятся на первом месте благодаря дополнительным показателям. На третьем месте располагается сборная Словакии (6 очков, 4 матча), далее идут команды Мальты (3, 4), Литвы (3, 4) и Северной Ирландии (3, 3). В следующем матче российская сборная 12 ноября дома сыграет со словаками.

Всего на турнире выступают 53 команды, они распределены по девяти группам, победители и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Отборочный турнир завершится в июне 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.

Молодежный чемпионат Европы является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По итогам Евро на Олимпиаду должны попасть три лучшие сборные, французы на правах хозяев автоматически квалифицировались на Игры. Сборная России ни разу не попадала на Олимпиаду. Сборная СССР в 1988 году выиграла олимпийский турнир.