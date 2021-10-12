Футболист "Валенсии" Черышев вернулся к тренировкам в общей группе

ТАСС, 12 октября. Игрок футбольного клуба "Валенсия" и сборной России Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе после восстановления от повреждения. Об этом сообщает испанский портал sport.es .

Черышев получил травму 12 сентября в матче четвертого тура чемпионата Испании против "Осасуны", который завершился со счетом 4:1 в пользу "Валенсии". Позднее пресс-служба "Валенсии" сообщила, что россиянин получил растяжение медиальной боковой связки левого колена. Из-за травмы полузащитник пропустил победные матчи отборочного турнира на чемпионат мира против сборных Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Черышеву 30 лет, в текущем сезоне чемпионата Испании он провел четыре игры. В сезоне-2020/21 полузащитник выходил на поле в 22 играх, в которых отдал три голевые передачи.

"Валенсия" занимает восьмое место в чемпионате Испании, после восьми туров команда набрала 12 очков. В ближайшем матче "Валенсия" в гостях сыграет с "Барселоной" 17 октября.