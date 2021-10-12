Футболист "Спартака" Умяров получил травму в матче молодежной сборной

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) Наиль Умяров получил повреждение в матче с командой Литвы в рамках четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Во вторник сборная России на выезде обыграла литовцев со счетом 3:0. Умяров был заменен на 64-й минуте.

"Наиль Умяров получил повреждение в молодежной сборной России, - сказал Зеленов. - Характер травмы и сроки восстановления станут известны после обследования".

Российские футболисты занимают второе место в группе C, в четырех матчах они набрали 9 очков. Столько же у испанцев, которые имеют игру в запасе и находятся на первом месте благодаря дополнительным показателям. На третьем месте располагается сборная Словакии (6 очков, 4 матча), далее идут команды Мальты (3, 4), Литвы (3, 4) и Северной Ирландии (3, 3).

В следующем матче российская сборная 12 ноября дома сыграет со словаками.