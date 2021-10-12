Хоккеист "Колорадо" Маккиннон пропустит начало сезона в НХЛ из-за коронавируса

ТАСС, 12 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Натан Маккиннон пропустит начало сезона из-за коронавируса. Об этом сообщил в Twitter журналист Sportsnet Элиотт Фридман со ссылкой на генерального менеджера "Колорадо" Джо Сакика.

Сообщается, что Маккиннон не примет участия как минимум в двух первых матчах "Колорадо". Болезнь у канадского нападающего протекает бессимптомно.

Маккиннону 26 лет, он выступает за "Колорадо" с 2013 года. В прошлом сезоне канадец сыграл в 48 матчах регулярного сезона, в которых заработал 65 (20 шайб + 45 передач) очков, в плей-офф он принял участие в 10 играх, где набрал 15 (8+7) очков. В 2014 году Маккиннон получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку лиги по итогам регулярного чемпионата. В составе сборной Канады Маккиннон стал чемпионом мира в 2015 году.

В первом матче сезона "Колорадо" в ночь на 14 октября примет "Чикаго".