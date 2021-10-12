Дебют "Сиэтла" и олимпийская пауза. В ночь на среду стартует новый сезон НХЛ

ТАСС, 12 октября. Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в ночь на 13 октября по московскому времени. В первый игровой день дебютный матч регулярного чемпионата проведет "Сиэтл".

Новичок НХЛ встретится на выезде с "Вегасом", игра начнется в 05:00 мск. В дебютном матче сезона-2021/22 действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа" на своей площадке сыграет с "Питтсбургом" (02:30 мск). Планируется, что регулярный чемпионат завершится 29 апреля.

22 июля НХЛ опубликовала календарь, который включает в себя перерыв на зимние Олимпийские игры в Пекине с 7 по 22 февраля. 3 сентября было объявлено, что игроки лиги примут участие в Олимпиаде. Соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

Согласно календарю, заключительный матч перед Олимпиадой будет сыгран в ночь на 3 февраля, при этом НХЛ уйдет на перерыв в любом случае, даже если игроки из-за угрозы коронавируса не поедут в Китай. Регулярный чемпионат возобновится 24 февраля.

4 и 5 февраля в Лас-Вегасе будет проведен звездный уик-энд. Традиционная встреча "Зимней классики" на открытом воздухе пройдет 1 января в Миннеаполисе, местная "Миннесота" сыграет с "Сент-Луисом" на арене команды Главной бейсбольной лиги "Миннесота Твинс". 26 февраля в Нэшвилле состоится матч на открытом воздухе между одноименной командой и "Тампой", 13 марта в канадском Гамильтоне пройдет встреча "Классики наследия" НХЛ "Торонто" - "Баффало".

Новая команда-династия

"Сиэтл" стал вторым новичком НХЛ за четыре года - в 2017 году в лиге дебютировал "Вегас", который в первом же сезоне дошел до финала Кубка Стэнли. Капитаном новой команды стал лучший защитник сезона-2018/19 Марк Джиордано, взятый на драфте расширения у "Калгари". По данным портала CapFriendly, он получает $6,75 млн в год и является самым высокооплачиваемым игроком клуба. "Сиэтл" войдет в Тихоокеанский дивизион Западной конференции и будет проводить домашние матчи на "Клаймэт Пледж Арене", которая была полностью реконструирована и теперь вмещает 17 100 зрителей.