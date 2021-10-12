Дебют "Сиэтла" и олимпийская пауза. В ночь на среду стартует новый сезон НХЛ

ТАСС, 12 октября. Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в ночь на 13 октября по московскому времени. В первый игровой день дебютный матч регулярного чемпионата проведет "Сиэтл".
Новичок НХЛ встретится на выезде с "Вегасом", игра начнется в 05:00 мск. В дебютном матче сезона-2021/22 действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа" на своей площадке сыграет с "Питтсбургом" (02:30 мск). Планируется, что регулярный чемпионат завершится 29 апреля.
22 июля НХЛ опубликовала календарь, который включает в себя перерыв на зимние Олимпийские игры в Пекине с 7 по 22 февраля. 3 сентября было объявлено, что игроки лиги примут участие в Олимпиаде. Соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными.
Согласно календарю, заключительный матч перед Олимпиадой будет сыгран в ночь на 3 февраля, при этом НХЛ уйдет на перерыв в любом случае, даже если игроки из-за угрозы коронавируса не поедут в Китай. Регулярный чемпионат возобновится 24 февраля.
4 и 5 февраля в Лас-Вегасе будет проведен звездный уик-энд. Традиционная встреча "Зимней классики" на открытом воздухе пройдет 1 января в Миннеаполисе, местная "Миннесота" сыграет с "Сент-Луисом" на арене команды Главной бейсбольной лиги "Миннесота Твинс". 26 февраля в Нэшвилле состоится матч на открытом воздухе между одноименной командой и "Тампой", 13 марта в канадском Гамильтоне пройдет встреча "Классики наследия" НХЛ "Торонто" - "Баффало".
Новая команда-династия
"Сиэтл" стал вторым новичком НХЛ за четыре года - в 2017 году в лиге дебютировал "Вегас", который в первом же сезоне дошел до финала Кубка Стэнли. Капитаном новой команды стал лучший защитник сезона-2018/19 Марк Джиордано, взятый на драфте расширения у "Калгари". По данным портала CapFriendly, он получает $6,75 млн в год и является самым высокооплачиваемым игроком клуба. "Сиэтл" войдет в Тихоокеанский дивизион Западной конференции и будет проводить домашние матчи на "Клаймэт Пледж Арене", которая была полностью реконструирована и теперь вмещает 17 100 зрителей.
Традиционно, отдельное внимание в предстоящем сезоне будет привлечено к российским игрокам. В первую очередь, речь идет об Александре Овечкине. Капитан "Вашингтона", а также представляющие "Тампу" вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров стали первыми тремя игроками, вошедшими в состав олимпийской сборной России.
В предстоящем сезоне 36-летний Овечкин, подписавший в конце июля новый пятилетний контракт с "Вашингтоном", продолжит погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин пока занимает шестое место, на его счету 730 шайб, Гретцки лидирует с 894 голами. После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
Первый матч нового сезона "Вашингтон" проведет в ночь на 14 октября дома против "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступает российский форвард Артемий Панарин, ставший одним из альтернативных капитанов команды. Защищать ворота нью-йоркского клуба в новом сезоне будут россияне Игорь Шестеркин и Александр Георгиев.
Новый крупный контракт подписал и нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов, который стал лучшим новичком прошлого сезона. Россиянин долго вел переговоры с клубом, соглашение было достигнуто лишь в середине сентября. 24-летний игрок стал самым высокооплачиваемым хоккеистом "Миннесоты" - за следующие пять лет он заработает $45 млн.
В предстоящем сезоне "Тампа" претендует на то, чтобы стать командой-династией. Южане выиграли два Кубка Стэнли подряд и рассчитывают сделать это снова. За последние 30 лет два чемпионских титула кряду завоевывали еще две команды: "Питтсбург" (в 1991-1992 и 2016-2017 годах) и "Детройт" (1997-1998). В 1984-1985 и 1987-1988 годах обладателем Кубка Стэнли становился "Эдмонтон" с Гретцки в составе, а больше двух раз подряд трофей последним выигрывал "Нью-Йорк Айлендерс", непрерывно становившийся победителем НХЛ с 1980 по 1983 год.