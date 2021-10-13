"Питтсбург" обыграл "Тампу" в стартовом матче нового сезона НХЛ

ТАСС, 13 октября. "Питтсбург" на выезде со счетом 6:2 обыграл "Тампу" в стартовом матче нового розыгрыша регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Дентон Хайнен (21-я минута), Брайан Бойл (25), Доминик Симон (52), Тедди Блюгер (55, в пустые ворота), Эван Родригес (58, в пустые ворота), Брайан Раст (59, в пустые ворота), капитан команды Сидни Кросби и российский форвард Евгений Малкин пропускали матч из-за травм. У "Тампы" отличились Энтони Сирелли (55), Алекс Киллорн (57).

Выступающие за "Тампу" нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Вратарь команды Андрей Василевский отразил 29 бросков.

Следующий матч "Тампа" проведет в ночь на 15 октября на выезде против "Детройта". "Питтсбург" в тот же день сыграет в гостях с "Флоридой".