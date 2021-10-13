"Сиэтл" проиграл "Вегасу" в своем первом матче в НХЛ

ТАСС, 13 октября. "Сиэтл" на выезде со счетом 3:4 уступил "Вегасу" в своем дебютном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Лас-Вегасе.

Нападающий Донато стал автором дебютной шайбы "Сиэтла" в НХЛ

На эту тему

В составе победителей отличились Макс Пачиоретти (4-я и 27-я минуты), Джонатан Маршессо (7), Чандлер Стивенсон (49). Первую шайбу "Сиэтла" в НХЛ забросил Райан Донато (32), также голы забили Джаред Маккан (33), Морган Гики (48).

Российские нападающие Евгений Дадонов и Павел Дорофеев, выступающие за "Вегас", не сумели отличиться.

Следующий матч "Вегас" проведет в ночь на 15 октября в гостях против "Лос-Анджелеса". "Сиэтл" в тот же день на выезде сыграет с "Нэшвиллом".