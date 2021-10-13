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НХЛ

"Сиэтл" проиграл "Вегасу" в своем первом матче в НХЛ

Клуб из Лас-Вегаса выиграл со счетом 4:3
Райлли Смит ("Вегас") и Филипп Грубауэр ("Сиэтл") AP Photo/Chase Stevens
Описание
Райлли Смит ("Вегас") и Филипп Грубауэр ("Сиэтл")
© AP Photo/Chase Stevens

ТАСС, 13 октября. "Сиэтл" на выезде со счетом 3:4 уступил "Вегасу" в своем дебютном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Лас-Вегасе.

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В составе победителей отличились Макс Пачиоретти (4-я и 27-я минуты), Джонатан Маршессо (7), Чандлер Стивенсон (49). Первую шайбу "Сиэтла" в НХЛ забросил Райан Донато (32), также голы забили Джаред Маккан (33), Морган Гики (48).

Российские нападающие Евгений Дадонов и Павел Дорофеев, выступающие за "Вегас", не сумели отличиться.

Следующий матч "Вегас" проведет в ночь на 15 октября в гостях против "Лос-Анджелеса". "Сиэтл" в тот же день на выезде сыграет с "Нэшвиллом".

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