Алдонин: российские футболисты не имеют дополнительного преимущества над хорватами

В понедельник россияне на выезде обыграли словенцев со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира. В этот же день хорваты дома сыграли вничью со словаками (2:2), что позволило россиянам выйти на первое место в группе Н. 8 октября сборная России на своем поле обыграла команду Словакии со счетом 1:0.

"Что касается качества игры, то оно, наверное, было лучше, чем в матче со словаками, - сказал Алдонин. - Но самое главное, что в обеих играх были победы, здесь нужно отталкиваться не от качества игры, а от результата. Понятно, что матч со словаками изначально был энергозатратным, пытались в высокий прессинг играть, а на концовку сил не хватило. Со словенцами была отличная самоотдача, хороший контроль мяча, прессинг на всей половине поля, поэтому в целом команда показала хороший футбол и победила".

"Шансы [на первое место в группе] сохранились те же, что были тур или два назад. Понятно, что нас теперь устраивает ничья, но, по большому счету, строить какие-то иллюзии или предположения нет смысла. [Нужно отталкиваться от того], насколько у нас сборная будет укомплектована к, безусловно, решающей игре с хорватами на выезде. Тем не менее я бы не стал говорить, что сейчас у нас какое-то дополнительное преимущество, что можем сыграть вничью", - добавил Алдонин.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место на групповом этапе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге, с хорватами подопечные Валерия Карпина сыграют в заключительном туре 14 ноября.