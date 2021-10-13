Егор Титов: игра российских футболистов глобально поменялась в матче со словенцами

В понедельник сборная России на выезде обыграла словенцев со счетом 2:1. В этот же день хорваты дома сыграли вничью со словаками (2:2), что позволило россиянам выйти на первое место в группе Н. Ранее российская команда дома обыграла словаков со счетом 1:0.

"Наверное, довлел результат, особенно это было видно перед словаками, - сказал Титов. - Начнем с того, что футбол не получался в исполнении сборной России, словаки играли первым номером, что очень удивительно. После гола наши футболисты рано начали оберегать счет: понятно, что хотелось выиграть, потому что там еще ждали словенцы на выезде. Наверное, это и сыграло ключевую роль, что, кстати, и подтвердил [Валерий] Георгиевич [Карпин]: да, прижались, установки такой не было, но так сыграли, и тем удивительнее, как команда поменялась".

"Вроде бы только двух неключевых футболистов не было, но игра поменялась глобально: было видно, что команда хотела комбинировать, играть в футбол, приятно было смотреть на это. В результате - красивейшие голы. Пусть забивали защитники, а не нападающие, но важен был результат. Опять же словаки помогли, они также могли помочь хорватам, хотя бы не проиграв россиянам, но у них не получилось", - добавил собеседник агентства.

Титов отметил, что сборная Словакии недобрала очков в этом отборочном турнире. "Их матч с хорватами я видел, единственным преимуществом сборной Хорватии было то, что они играли дома, зная наш результат, - нужно было забивать, поэтому играли первым номером, - отметил Титов. - А так, абсолютно равной была игра, поэтому словаки, понятно, очков в этом отборе недобрали. Хотя команда молодая и интересная, плюс есть опыт у некоторых игроков, как у [Марека] Гамшика, который отдал великолепный голевой пас в первом забитом мяче".

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место на групповом этапе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.