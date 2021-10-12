Александр Кержаков: сборная России с Карпиным показывает, что может добиваться результата

В понедельник сборная России на выезде обыграла словенцев со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. 8 октября россияне на своем поле оказались сильнее словаков (1:0). Карпин возглавил команду России 23 июля, сменив на посту главного тренера Станислава Черчесова. В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

"Шесть очков в двух матчах - это здорово, по выходу на чемпионат мира будет все решаться в последней игре [против хорватов], - сказал Кержаков. - Самое главное, что есть результат, который ждали от главного тренера. Я считаю, что все очень хорошо и правильно, потому что есть 100-процентный результат в этой паузе на матчи сборных, мало кто в это, наверное, верил. Но самое главное, что Карпин со сборной показывает то, что они могут добиваться результата".

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5). Следующий матч россияне проведут со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.