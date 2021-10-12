{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Александр Кержаков: сборная России с Карпиным показывает, что может добиваться результата

Главный тренер "Нижнего Новгорода" считает, что гостевой матч заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира против хорватов станет решающим
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские футболисты под руководством Валерия Карпина добились стопроцентного результата в октябрьских матчах, несмотря на пессимистичные прогнозы. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России и главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Кержаков.

На эту тему
"Валера, Валера". Карпин вернул сборную России в лидеры и снял проклятие Марибора
"Валера, Валера".

В понедельник сборная России на выезде обыграла словенцев со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. 8 октября россияне на своем поле оказались сильнее словаков (1:0). Карпин возглавил команду России 23 июля, сменив на посту главного тренера Станислава Черчесова. В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

"Шесть очков в двух матчах - это здорово, по выходу на чемпионат мира будет все решаться в последней игре [против хорватов], - сказал Кержаков. - Самое главное, что есть результат, который ждали от главного тренера. Я считаю, что все очень хорошо и правильно, потому что есть 100-процентный результат в этой паузе на матчи сборных, мало кто в это, наверное, верил. Но самое главное, что Карпин со сборной показывает то, что они могут добиваться результата".

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5). Следующий матч россияне проведут со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.

Теги
Кержаков, Александр АнатольевичКарпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
В РФС прокомментировали инцидент с российским болельщиком после матча сборной в Словении
Пострадавшему в потасовке гражданину России оказали помощь в местной клинике
Читать полностью