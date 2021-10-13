{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Зенита" Барриос может пропустить матч с "Арсеналом"

Встреча чемпионата России пройдет в Туле 16 октября

ТАСС, 13 октября. Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Вильмар Барриос может не сыграть в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом". Об этом сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба петербургского клуба.

На эту тему
Футболист "Зенита" Азмун избежал дополнительной дисквалификации после удаления
Футболист "Зенита" Азмун избежал дополнительной дисквалификации после удаления

Барриос в составе сборной Колумбии провел отборочные матчи чемпионата мира 2022 года 8 октября с командой Уругвая и 10 октября со сборной Бразилии, обе встречи завершились со счетом 0:0.

"Это большой вопрос, который пока находится в стадии обсуждения. В настоящий момент его участие в матче, так же как и прибытие в Тулу, под большим вопросом", - сказал Семак.

Матч между "Арсеналом" и "Зенитом" пройдет 16 октября. "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 23 очками после 10 встреч, "Арсенал" находится на 14-м месте с девятью очками после 10 матчей.

Теги
Российский футбол
Футболист "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандес заразился коронавирусом
Защитник помещен на домашний карантин
Читать полностью