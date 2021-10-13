ЦСКА впервые за пять лет проиграл дома "Амуру" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" со счетом 5:1 обыграл московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе хабаровчан отметились Радан Ленц (9-я минута), Дмитрий Архипов (20), Иван Николишин (22), Владимир Бутузов (25) и Давид Томашек (59), у армейцев отличился Максим Соркин (58). 26-летний нападающий "Амура" Александр Шаров провел свой 300-й матч в лиге, ранее в КХЛ он выступал за челябинский "Трактор" с 2015 по 2020 год.

Хабаровский клуб не мог победить ЦСКА в гостях в матче КХЛ с 29 сентября 2016 года, тогда "Амур" одержал победу со счетом 2:1 по буллитам. В основное время хабаровчане не выигрывали у армейцев в гостях с 2008 года (6:2). Подопечные Сергея Федорова потерпели второе поражение в трех последних матчах и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 18 игр. "Амур" прервал серию из двух поражений и располагается на 10-й строчке таблицы Восточной конференции с 13 очками после 17 игр.

В следующем матче ЦСКА примет владивостокский "Адмирал" 15 октября, "Амур" в этот же день на выезде сыграет с "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

В других матчах игрового дня екатеринбургский "Автомобилист" дома проиграл "Сочи" (4:5 Б), "Барыс" из Нур-Султана на выезде уступил омскому "Авангарду" (1:4), "Торпедо" в гостях обыграло подольский "Витязь" (3:1), ярославский "Локомотив" дома победил череповецкую "Северсталь" (2:1 ОТ).

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