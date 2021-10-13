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Олимпиада-2022 в Пекине

Федоров заявил, что не общался с Федерацией хоккея России по поводу работы в сборной

Ранее сообщалось, что Федоров войдет в тренерский штаб сборной России под руководством Алексея Жамнова
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров (в центре) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров (в центре)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров не общался с Федерацией хоккея России (ФХР) на предмет работы в тренерском штабе национальной команды. Об этом он сообщил журналистам.

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Вопреки ожиданиям.

В среду сайт "Матч ТВ" сообщил о том, что Федоров вместе с Сергеем Гончаром, Евгением Набоковым и главным тренером "Динамо" Алексеем Кудашовым войдет в тренерский штаб сборной России под руководством Алексея Жамнова.

"Отвечу, что нет никакого общения с федерацией", - сказал Федоров.

В сентябре экспертный совет ФХР рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной России.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. 3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля, 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, 12 февраля - с чехами.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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