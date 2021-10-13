Федоров надеется, что матч с "Амуром" останется худшим для ЦСКА в сезоне

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. ЦСКА должен сделать выводы из поражения от хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, чтобы не допустить игру столь низкого качества в будущем. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

В среду ЦСКА уступил "Амуру" в домашнем матче со счетом 1:5.

"Мы получили отличный урок. Я просто надеюсь, что это была наша худшая игра в сезоне. Сделаем разбор игры, работу над ошибками. Будем разговаривать о том, как жить дальше, подтянем нашу психологию. Это ЦСКА, и мы не имеем права так играть", - сказал Федоров.

Ранее ЦСКА уступил на выезде китайскому "Куньлуню" со счетом 1:2. "Не считаю ни "Куньлунь", ни "Амур" слабыми соперниками: можно много сказать, как мы готовились, играли. Мы вышли не готовыми ни морально, ни физически. Те голы, которые мы пропустили, это прямое наше упущение, неконцентрация, нежелание", - сказал тренер армейцев.

Главный тренер "Амура" Михаил Кравец похвалил свою команду за победу над сильным соперником, особо отметив собранность подопечных. "Всегда против ЦСКА тяжело играть, это хороший сильный коллектив. Ребята выполнили всю работу, особенно получился у них первый период, - сказал он. - Ребята продолжали играть так, как мы договорились, чтобы они не думали о том, что можно играть на мастерстве. Рад, что у [вратаря] Евгения Аликина игра получилась - он держал счет".

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 18 игр. "Амур" располагается на 10-й строчке таблицы Восточной конференции с 13 очками после 17 игр. В следующем матче ЦСКА дома сыграет с владивостокским "Адмиралом" 15 октября, "Амур" в этот же день в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".