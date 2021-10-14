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ATP

Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин уступил болгарину Григору Димитрову
Даниил Медведев EPA-EFE/RAY ACEVEDO
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/RAY ACEVEDO

ТАСС, 14 октября. Российский теннисист Даниил Медведев уступил болгарину Григору Димитрову в матче четвертого круга турнира в американском Индиан-Уэллсе.

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Матч закончился со счетом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу Димитрова, посеянного на турнире под 23-м номером, Медведев имел первый номер посева. В четвертьфинале болгарин встретится с поляком Хубертом Хуркачем (восьмой номер посева), который в четвертом круге обыграл россиянина Аслана Карацева (19).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 титулов под эгидой организации. 13 сентября россиянин выиграл Открытый чемпионат США. Димитров занимает 28-е место в рейтинге ATP, он является победителем восьми турниров под эгидой организации.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.

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