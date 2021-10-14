Дионн считает, что у Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки по количеству голов в НХЛ

ТАСС, 14 октября. Канадец Марсель Дионн, занимающий шестое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), считает, что у российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина есть шанс побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Комментарий Дионна приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на четверг Овечкин оформил дубль в первом для "Вашингтона" матче текущего регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1) и вышел на пятую строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Дионна. На счету россиянина 732 шайбы, в активе канадца 731 гол. Первое место занимает Гретцки (894 шайбы), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

"Я знал, что ты меня обойдешь, знал это на твоем 700-м голе, - сказал Дионн. - Но главное во всем этом - уважение. У тебя особый талант - ты чистый бомбардир, это невероятно".

"Скоро ты обойдешь своего приятеля Бретта Халла, это пустяк. Но великий Хоу, как бы долго он не играл, никогда не забивал 50 голов за сезон. Уэйн? Давай забудем об этом, другой уровень. Но у тебя есть шанс", - добавил Дионн.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Дионну 70 лет, в НХЛ он выступал за "Детройт", "Лос-Анджелес" и "Рейнджерс". В 1980 году он стал обладателем "Арт Росси Трофи", набрав 137 очков за сезон. В составе сборной Канады трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира. В 1992 году Дионн был введен в Зал хоккейной славы.