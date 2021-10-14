Овечкин вышел на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, догнав Дионна

Россиянин отличился на 43-й минуте, на данный момент счет в матче 4:0 в пользу "Вашингтона". Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов отметились голевыми передачами в эпизодах с голами Ти Джея Оши (5) и Джастина Шульца (33), третью шайбу забросил Хедрикс Лапьер (34).

ТАСС, 14 октября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 731-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на пятое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов, сравнявшись с канадцем Марселем Дионном. Овечкин отметился голом в домашнем матче с "Нью-Йорк Рейнджерс".

В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Дионну 70 лет, в НХЛ он выступал за "Детройт", "Лос-Анджелес" и "Рейнджерс". В 1980 году он стал обладателем "Арт Росси Трофи", набрав 137 очков за сезон. В составе сборной Канады трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира. В 1992 году Дионн был введен в Зал хоккейной славы.