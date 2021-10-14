Овечкин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге

ТАСС, 14 октября. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Овечкин вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В ночь на четверг Овечкин оформил дубль в первом для "Вашингтона" матче нового сезона НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1) и вышел на пятую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги, обойдя Марселя Дионна. На счету россиянина стало 732 шайбы. Также в матче с "Рейнджерс" 36-летний россиянин отметился двумя результативными передачами.

Второй звездой дня стал нападающий "Анахайма" Мэйсон Мактавиш, который забросил шайбу и отдал результативную передачу в игре против "Виннипега" (4:1).

Третьей звездой признан защитник "Колорадо" Боуэн Байрэм, который в игре против "Чикаго" (4:2) забросил шайбу и отдал голевой пас.