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НХЛ

Овечкин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге

Форвард "Вашингтона" в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" оформил дубль, что позволило ему выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Александр Овечкин AP Photo/Alex Brandon
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 14 октября. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В ночь на четверг Овечкин оформил дубль в первом для "Вашингтона" матче нового сезона НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1) и вышел на пятую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги, обойдя Марселя Дионна. На счету россиянина стало 732 шайбы. Также в матче с "Рейнджерс" 36-летний россиянин отметился двумя результативными передачами.

Второй звездой дня стал нападающий "Анахайма" Мэйсон Мактавиш, который забросил шайбу и отдал результативную передачу в игре против "Виннипега" (4:1).

Третьей звездой признан защитник "Колорадо" Боуэн Байрэм, который в игре против "Чикаго" (4:2) забросил шайбу и отдал голевой пас.

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Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
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