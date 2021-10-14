Четыре теннисиста снялись с Кубка Кремля

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Американец Себастьян Корда, испанец Пабло Андухар, бельгийка Элиза Мертенс и представительница США Дэниэль Коллинз пропустят теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля". Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Корда пропустит турнир в связи с кишечной инфекцией, его место в основной сетке займет четвертьфиналист US Open 2021 года нидерландец Ботик ван де Зандшульп. Андухар снялся с турнира из-за повреждения руки.

Причина снятия Мертенс не сообщается, после ее отказа в основную сетку турнира прошли россиянка Людмила Самсонова и австралийка Айла Томлянович. Коллинз не сыграет на Кубке Кремля из-за травмы колена, вместо нее участие в турнире примет чешка Маркета Вондроушова.

Кубок Кремля пройдет с 18 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.