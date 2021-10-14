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Биатлон

Суд еще не вынес решения по допинговому делу Глазыриной, но дисквалификация ей не грозит

В конце сентября прошлого года биатлонистку временно отстранили от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории
Екатерина Глазырина Евгений Тумашов/ТАСС
Описание
Екатерина Глазырина
© Евгений Тумашов/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) еще не вынесла решения по делу Екатерины Глазыриной, однако российской биатлонистке в любом случае не грозит дисквалификация - она уже понесла наказание, на котором настаивало обвинение. Об этом ТАСС сообщили в независимом дисциплинарном органе Biathlon Integrity Unit (BIU).

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Международный союз биатлонистов (IBU) в конце сентября прошлого года временно отстранил Глазырину от соревнований, она подозревалась в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS) и расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. При этом биатлонистка уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию, которая была наложена на основании тех же данных.

"BIU расследовал две подозрительные пробы (они были взяты в 2013 году во время соревнований), - пояснили в организации. - По этой причине в CAS ADD было начато дисциплинарное разбирательство, BIU настаивал на годичной дисквалификации".

"В соответствии со статьей 10.9 антидопинговых правил IBU срок дисквалификации начинается с даты принятия окончательного решения. При этом срок временного отстранения, которое было наложено IBU 23 сентября 2020 года, уже истек, и он вычитается из срока дисквалификации (согласно статье 10.9.3 антидопинговых правил IBU)", - отметили в BIU.

Таким образом, даже в случае обвинительного вердикта Глазырина избежит дополнительного наказания.

Слушание по ее делу состоялось 9 июля, CAS ADD решения еще не вынес. В BIU подчеркнули, что суд не может увеличить срок дисквалификации, на котором настаивало обвинение.

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