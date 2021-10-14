Шварц: футболист "Динамо" Захарян готов сыграть со "Спартаком"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян готов выйти на поле в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком". Об этом на видеоконференции сообщил главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

Матч пройдет 16 октября на "Открытие Банк Арене", встреча начнется в 19:00 мск. Захарян принял участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в составе сборной России против команд Словакии (1:0) и Словении (2:1). В игре со словаками полузащитник был заменен после первого тайма, в матче со словенцами вышел на замену на 78-й минуте.

"По поводу участия Фабиана Бальбуэны, сегодня его сборная Парагвая сыграет с командой Боливии, поэтому, будет ли Фабиан играть со "Спартаком", мы решим в день игры, - сказал Шварц. - Что касается остальных, то [Даниил] Фомин провел восстановительную тренировку и будет потом заниматься в общей группе. Захарян тренировался в общей группе и готов к "Спартаку", [Денис] Макаров проводит индивидуальные тренировки, вопрос его участия остается открытым. Не появятся точно на поле [Диего] Лаксальт и [Даниил] Лесовой".

Шварц отметил, что решение по тому, кто сыграет в воротах, будет принято в пятницу. "На данный момент мы не приняли итоговое решение, кто будет защищать ворота, - [Антон] Шунин или [Игорь] Лещук. Мы думаем об этом, у нас есть и третий вратарь (Иван Будачев - прим. ТАСС), который качественно готовится к матчу, плюс он играл за молодежную сборную", - добавил главный тренер бело-голубых.

"Динамо" занимает второе место в чемпионате России, набрав 19 очков. "Спартак" идет седьмым с 16 очками в активе.