Браташ сменил Ларионова на посту главного тренера молодежной сборной России по хоккею

Федоров заявил, что не общался с Федерацией хоккея России по поводу работы в сборной

Ларионов возглавил молодежную команду в июне прошлого года. Он займет должность главного тренера олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной команды). Главным тренером молодежной сборной России назначен Олег Браташ, ранее возглавлявший олимпийскую команду.

"Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборных связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне", - сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ларионову 60 лет, он работает в системе сборных России с 2019 года. В 2020 году Ларионов был помощником Валерия Брагина в молодежной сборной России, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира в Чехии, проиграв в финале канадцам (3:4). Позднее Ларионов стал главным тренером молодежной сборной, на мировом первенстве 2021 года в Канаде команда заняла четвертое место. Специалист исполнял обязанности главного тренера национальной сборной на Кубке Карьяла и Шведских играх в прошлом розыгрыше Евротура.

В качестве хоккеиста Ларионов становился двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Также он принимал участие в победном для сборной СССР Кубке Канады 1981 года.

Браташу 55 лет. Он работает в системе сборных команд России с 2015 года. Ранее специалист был тренером в молодежной сборной и главным тренером олимпийской сборной.