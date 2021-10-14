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Рассмотрение апелляций биатлонистов Слепцовой и Устюгова в CAS перенесено на 2022 год

В феврале 2020 года спортсмены получили двухлетнюю дисквалификацию на основании данных московской антидопинговой лаборатории
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором должны быть рассмотрены апелляции бывших биатлонистов олимпийского чемпиона Евгения Устюгова и победительницы Игр 2010 года в эстафете Светланы Слепцовой, перенесено на 2022 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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В середине августа сообщалось, что CAS рассмотрит апелляции на решение о дисквалификации Слепцовой и Устюгова, наложенной Международным союзом биатлонистов (IBU), 14-15 октября.

"Слушания по этим делам перенесены на 2022 год, поскольку процесс, связанный со сбором доказательств, еще не завершен", - сообщили в пресс-службе.

В феврале 2020 года IBU объявил о том, что завершившие к тому времени карьеру Слепцова и Устюгов получили дисквалификацию на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцова была признана виновной в употреблении запрещенного вещества остарина, а Устюгов - в применении оксандролона.

Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх 2014 года в Сочи. В случае, если CAS не примет апелляцию спортсмена, команда будет лишена золотых наград, и Россия потеряет первое место в медальном зачете Игр. На данный момент у России и Норвегии по 11 золотых наград, россияне опережают норвежцев за счет большего количества серебряных медалей. Дисквалификация Устюгова должна отсчитываться с 13 февраля 2020 года, Слепцовой - с 11 февраля того же года.

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