Пивоваров: работу тренера Шварца в "Динамо" можно уже признать успешной

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Работу главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварца стоит уже признать успешной. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров после подписания соглашения о сотрудничестве с авиакомпанией "Россия".

Шварц подписал двухлетний контракт с "Динамо" ровно год назад.

"Во-первых, хотел бы поздравить, лично сам уже поздравил с его юбилеем в "Динамо". Думаю, что его деятельность можно признать довольно успешной. Нам предстоит ответственный матч (со "Спартаком" 16 октября - прим. ТАСС). Сегодня мы можем поговорить в основном про бизнес", - сказал Пивоваров.

"Динамо" с 19 очками после 10 игр занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют со "Спартаком" 16 октября.