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Футбол в России

Пивоваров: работу тренера Шварца в "Динамо" можно уже признать успешной

Немецкий специалист подписал контракт с московским клубом ровно год назад
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров Пресс-служба ФК "Динамо-Москва"
Описание
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров
© Пресс-служба ФК "Динамо-Москва"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Работу главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварца стоит уже признать успешной. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров после подписания соглашения о сотрудничестве с авиакомпанией "Россия".

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Шварц подписал двухлетний контракт с "Динамо" ровно год назад.

"Во-первых, хотел бы поздравить, лично сам уже поздравил с его юбилеем в "Динамо". Думаю, что его деятельность можно признать довольно успешной. Нам предстоит ответственный матч (со "Спартаком" 16 октября - прим. ТАСС). Сегодня мы можем поговорить в основном про бизнес", - сказал Пивоваров.

"Динамо" с 19 очками после 10 игр занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют со "Спартаком" 16 октября.

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