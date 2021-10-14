УНИКС проиграл "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги с разницей в 39 очков

ТАСС, 14 октября. Казанский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 41:80 проиграл турецкому "Фенербахче" в гостевом матче четвертого тура Евролиги. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Айзея Канаан, набравший 10 очков. У турецкого клуба больше всех очков на счету Мэриала Шайока (17). Казанцы показали самую низкую результативность в одном матче в нынешнем сезоне во всех турнирах, до этого минимальным показателем были 69 очков в матче Евролиги с "Зенитом" (69:70).

Нандо де Коло выступает за "Фенербахче" с 2019 года, перейдя из московского ЦСКА, в котором играл с 2014 года и стал двукратным победителем Евролиги, пятикратным чемпионом России и Единой лиги ВТБ.

УНИКС потерпел третье поражение в нынешнем сезоне Евролиги в четырех матчах, "Фенербахче" прервал серию из двух поражений.

В следующем матче российский клуб на выезде встретится с действующим победителем Евролиги турецким "Анадолу Эфесом" 21 октября, "Фенербахче" в этот же день в гостях сыграет с испанским "Реалом".