Рокировка в хоккейных сборных. Браташ возглавил молодежную команду вместо Ларионова

О переменах в четверг объявила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), а президент ФХР Владислав Третьяк объяснил эти перестановки стремлением повысить эффективность подготовки к предстоящим турнирам. "Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне", - пояснил Третьяк.

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов покинул свой пост, в результате рокировки отправившись в олимпийскую команду, которая по факту выполняет роль резерва. Вместо него в молодежную сборную из олимпийской пришел Олег Браташ.

На уровне взрослых команд Браташ в середине 2000-х годов работал в "Крыльях Советов", был одним из ассистентов в тренерском штабе СКА (2006-2008) и "Локомотива" (2015). Но больше с его именем ассоциируется работа с резервом. С 2011 года Браташ в качестве вице-президента "Спартака" курировал молодежную команду клуба, которую возглавлял с января 2011 по август 2012 года и с июля 2013 по июнь 2014 года. Под его руководством красно-белые выиграли в 2014 году Кубок Харламова - главный трофей Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а Браташ был признан лучшим тренером сезона.

В том же 2014 году Браташ перешел из "Спартака" в систему "Локомотива", возглавив команду МХЛ "Локо". При нем ярославцы стали по итогам регулярного чемпионата первыми в Западной конференции, а в полуфинале плей-офф уступили будущему чемпиону - нижегородской "Чайке". С 2016 года Браташ работал уже в системе ФХР, возглавив олимпийскую сборную России, которую, по аналогии с советскими временами, можно было назвать второй национальной командой. Ее задачей было обкатывать игроков, которые могли со временем попасть в главную команду страны, и сборная осенью и зимой выступала в ряде турниров за рубежом, а весной, в частности, выступала в матчах Евровызова.

Браташ имел опыт работы и в молодежной сборной России. С 2016 по 2018 год он входил в тренерский штаб Валерия Брагина на трех чемпионатах мира. В двух из них россияне выиграли медали: в 2016 году - серебро, а в 2017-м - бронзу. "Он давно уже в сборных, поэтому его опыт должен помочь, сыграть свою роль", - сказал ТАСС Брагин, который сейчас возглавляет СКА.

"Чемпионат мира - очень большой стресс"

В то же время другой бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев, под руководством которого команда выигрывала чемпионат мира 2002 года, считает, что Браташу будет непросто из-за недостатка времени.

"До чемпионата мира остается порядка 2,5 месяца, и Браташу только остается засучить рукава и влезть в эту тему, что называется, по уши, быть в плотном контакте с Ларионовым, чтобы иметь полную информацию о наших молодых талантах. Если честно, за такое короткое время сложно вникнуть в эти дела, тем более Браташ молодежке особо не помогал. Могу сказать однозначно, у Браташа непростое положение. Свое тренерское кредо он особо не проявлял, а чемпионат мира - это очень большой стресс, к которому надо быть готовым", - сказал Плющев.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, который еще во время игровой карьеры получил прозвище Профессор, в большом хоккее тренером работает всего третий сезон. В 2019 году он вошел в тренерский штаб молодежной сборной России в роли ассистента Брагина.