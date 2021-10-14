Рокировка в хоккейных сборных. Браташ возглавил молодежную команду вместо Ларионова

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов покинул свой пост, в результате рокировки отправившись в олимпийскую команду, которая по факту выполняет роль резерва. Вместо него в молодежную сборную из олимпийской пришел Олег Браташ.
О переменах в четверг объявила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), а президент ФХР Владислав Третьяк объяснил эти перестановки стремлением повысить эффективность подготовки к предстоящим турнирам. "Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне", - пояснил Третьяк.
На уровне взрослых команд Браташ в середине 2000-х годов работал в "Крыльях Советов", был одним из ассистентов в тренерском штабе СКА (2006-2008) и "Локомотива" (2015). Но больше с его именем ассоциируется работа с резервом. С 2011 года Браташ в качестве вице-президента "Спартака" курировал молодежную команду клуба, которую возглавлял с января 2011 по август 2012 года и с июля 2013 по июнь 2014 года. Под его руководством красно-белые выиграли в 2014 году Кубок Харламова - главный трофей Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а Браташ был признан лучшим тренером сезона.
В том же 2014 году Браташ перешел из "Спартака" в систему "Локомотива", возглавив команду МХЛ "Локо". При нем ярославцы стали по итогам регулярного чемпионата первыми в Западной конференции, а в полуфинале плей-офф уступили будущему чемпиону - нижегородской "Чайке". С 2016 года Браташ работал уже в системе ФХР, возглавив олимпийскую сборную России, которую, по аналогии с советскими временами, можно было назвать второй национальной командой. Ее задачей было обкатывать игроков, которые могли со временем попасть в главную команду страны, и сборная осенью и зимой выступала в ряде турниров за рубежом, а весной, в частности, выступала в матчах Евровызова.
Браташ имел опыт работы и в молодежной сборной России. С 2016 по 2018 год он входил в тренерский штаб Валерия Брагина на трех чемпионатах мира. В двух из них россияне выиграли медали: в 2016 году - серебро, а в 2017-м - бронзу. "Он давно уже в сборных, поэтому его опыт должен помочь, сыграть свою роль", - сказал ТАСС Брагин, который сейчас возглавляет СКА.
"Чемпионат мира - очень большой стресс"
В то же время другой бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев, под руководством которого команда выигрывала чемпионат мира 2002 года, считает, что Браташу будет непросто из-за недостатка времени.
"До чемпионата мира остается порядка 2,5 месяца, и Браташу только остается засучить рукава и влезть в эту тему, что называется, по уши, быть в плотном контакте с Ларионовым, чтобы иметь полную информацию о наших молодых талантах. Если честно, за такое короткое время сложно вникнуть в эти дела, тем более Браташ молодежке особо не помогал. Могу сказать однозначно, у Браташа непростое положение. Свое тренерское кредо он особо не проявлял, а чемпионат мира - это очень большой стресс, к которому надо быть готовым", - сказал Плющев.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, который еще во время игровой карьеры получил прозвище Профессор, в большом хоккее тренером работает всего третий сезон. В 2019 году он вошел в тренерский штаб молодежной сборной России в роли ассистента Брагина.
По сравнению с Брагиным у Ларионова был иной подход к игрокам: все отмечали его мягкость, искреннее желание без всяких "накачек" и эмоций донести до молодых игроков то, чего он хочет. Во время чемпионата мира 2020 года в Остраве именно легенда советского хоккея и НХЛ отвечал в тренерском штабе за игру в нападении и большинстве, и в ряде матчей именно он, а не Брагин, чертил на планшетке схемы во время тайм-аутов. Наличие двух таких разноплановых специалистов дало неплохой результат, которым можно назвать второе место. Потому что в финале с канадцами россияне имели все шансы взять золото.
В июне 2020 года Брагин возглавил национальную сборную России, в то время как Ларионов стал главным тренером молодежной команды. Специалист не изменил манеру своей работы: многие отмечали, что он категорически был против повышения голоса на игроков и в то же время хотел, чтобы команда играла в тот атакующий хоккей, приверженцем которого был сам. Однако при Ларионове впервые с 2018 года команда осталась без медалей, уступив сначала в полуфинале канадцам, а потом финнам в игре за третье место. Такой результат связывали в том числе и с недостатком опыта у Ларионова.
Для олимпийской сборной ближайшим турниром будет Кубок Германии - традиционные соревнования с участием сборных Германии, Словакии и Швейцарии. Молодежная сборная России сыграет на Турнире четырех наций в Швеции. Главным соревнованием сезона для нее будет чемпионат мира в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.