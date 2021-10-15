Ткачев отметился двумя результативными передачами в дебютном матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Дастин Браун (14-я минута), Анже Копитар (20, 31, 56), Филлип Дано (24) и Дрю Даути (42), у проигравших отличились Ши Теодор (10) и Чендлер Стивенсон (56).

Российский форвард хозяев Владимир Ткачев провел первый матч в НХЛ, на его счету результативные передачи в эпизодах с первой шайбой Копитара и голом Даути. Ткачев 30 мая подписал контракт с "Лос-Анджелесом" на один год, до этого он выступал за петербургский СКА. Российский нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом своей команды, для него это очко стало первым в составе клуба из Лас-Вегаса.

"Лос-Анджелес" провел первый матч в новом сезоне, во второй игре клуб сыграет дома с "Миннесотой" 17 октября. Для "Вегаса" эта игра стала второй, в первом матче клуб обыграл новичка лиги "Сиэтл" (4:3), в следующей игре команда 21 октября примет "Сент-Луис".