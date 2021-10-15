Щекутьев: российская команда может выиграть общий зачет чемпионата мира по боксу

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сборная России по боксу может завоевать три золотые медали и занять первое место в общем зачете на предстоящем чемпионате мира в Сербии. Такое мнение высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Ребята находятся в хорошем состоянии, набирают форму. В понедельник, 18 октября, пройдут контрольные спарринги, в которых определится финальный состав сборной нашей страны на чемпионат мира в Сербии. Те ребята, которые полтора месяца назад стали чемпионами России в Кемерове, сейчас также проходят сборы в Сочи. Радостно видеть новых молодых спортсменов, которые пришли в сборную", - сказал Щекутьев.

"В Кемерове мы проводили чемпионат в 13 весовых категориях, в соответствии с новыми правилами Международной ассоциации бокса. Соответственно, в Белград поедут 13 наших боксеров. Это увеличивает задачи на чемпионат мира, и мы верим, что вернемся с тремя золотыми медалями. Думаю, что мы вправе рассчитывать на первое общекомандное место", - добавил генеральный секретарь федерации.

Чемпионат мира пройдет с 24 октября по 6 ноября. Призовой фонд турнира составит $2,6 млн. Победители получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., бронзовым достанется по $25 тыс.