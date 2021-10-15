Ватутин: баскетбольный ЦСКА с лета находится в состоянии выживания, но не сдается

ЦСКА в июне прекратил выступление в УСК ЦСКА, который был его домашней ареной с 1979 года. Снос спортивного комплекса уже начался.

"Никто не говорил, что будет легко, но я однозначно не могу вспомнить другой сезон с таким большим количеством серьезных проблем, - сказал Ватутин. - Намеченный снос УСК ЦСКА, вынужденный переезд в новый офис, соответственно, ремонт нового офиса под нужды клуба, переезд команды в "Баскет-Холл" в Крылатском. Мы там базируемся не одни, есть и другие команды, поэтому пришлось делать даже не ремонт, а строить "с нуля" раздевалку, тренажерный зал, кабинеты для врачей, тренеров, помещения для реабилитации и восстановления игроков, оборудовать игровой тренировочный зал, положить и покрасить там паркет, - сказал Ватутин. - Все это еще не завершено до конца. Один переезд равен трем пожарам, так вот у нас этих переездов с учетом перебазирования молодежного проекта во Дворец спорта на улице Лавочкина три. Можно сказать, все сгорело девять раз. На фоне всего этого переговоры с МО РФ по поводу строительства нового УСК смотрятся как светлое пятно".

Сложности со сменой домашней площадки совпали с травмами лидеров команды. "И, наконец, серьезные травмы [Николы] Милутинова, [Мариуса] Григониса, [Торнике] Шенгелии. Сейчас специалисты по плечевому суставу из трех стран обсуждают тактику лечения Торнике, будет оно консервативным или потребуется операция", - добавил он.

"Мы с лета постоянно находимся в состоянии выживания и преодоления трудностей. Но не сдаемся и будем бороться. Хочу сказать спасибо всем сотрудникам клуба, потому что каждый прилагает экстраусилия, пожелать самим себе сил и здоровья, травмированным - выздоровления, а болельщикам - терпения и веры в команду. Уверен, сложности мы рано или поздно преодолеем. Но всем придется крепко сжать зубы и терпеть", - подытожил Ватутин.

15 октября армейцы дома сыграют с сербской "Црвеной Звездой" в рамках четвертого тура Евролиги.