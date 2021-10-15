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Баскетболист ЦСКА Шенгелия пропустит не менее двух месяцев из-за травмы

Форвард был признан лучшим игроком второго и третьего туров Евролиги
Торнике Шенгелия Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Торнике Шенгелия
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Грузинский баскетболист московского ЦСКА Торнике Шенгелия выбыл на длительный срок из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что форвард получил травму правого плечевого сустава в матче третьего тура Евролиги против петербургского "Зенита" (77:67), который прошел 12 октября в Москве.

"На данный момент баскетболист прошел обследование, дальнейшая тактика лечения и сроки восстановления будут определены после заключения консилиума. По предварительным оценкам врачей, Шенгелия пропустит не менее двух месяцев", - говорится в сообщении.

Шенгелия признавался лучшим игроком второго и третьего туров Евролиги. После трех матчей ЦСКА с двумя победами находится на восьмом месте в турнирной таблице Евролиги. В четвертом туре армейцы дома сыграют против сербской "Црвены Звезды" 15 октября.

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