Баскетболист ЦСКА Шенгелия пропустит не менее двух месяцев из-за травмы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Грузинский баскетболист московского ЦСКА Торнике Шенгелия выбыл на длительный срок из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что форвард получил травму правого плечевого сустава в матче третьего тура Евролиги против петербургского "Зенита" (77:67), который прошел 12 октября в Москве.

"На данный момент баскетболист прошел обследование, дальнейшая тактика лечения и сроки восстановления будут определены после заключения консилиума. По предварительным оценкам врачей, Шенгелия пропустит не менее двух месяцев", - говорится в сообщении.

Шенгелия признавался лучшим игроком второго и третьего туров Евролиги. После трех матчей ЦСКА с двумя победами находится на восьмом месте в турнирной таблице Евролиги. В четвертом туре армейцы дома сыграют против сербской "Црвены Звезды" 15 октября.