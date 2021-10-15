Титов: последний этап Гран-при "Формулы-1" в Сочи станет историческим

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" 2022 года, который в последний раз пройдет в Сочи перед переносом в Санкт-Петербург, станет историческим, а высокие темпы вакцинации помогут провести его при полных трибунах. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор АНО "Росгонки", промоутер ВТБ Гран-при России Алексей Титов.

Российский этап "Формулы-1" сезона 2022 года пройдет в Сочи с 23 по 25 сентября. С 2023 года российский этап будет проходить на автодроме "Игора драйв" в Ленинградской области.

"Российский этап состоится в самый разгар бархатного сезона, это повод посмотреть не только гонку лучших пилотов мира, но и отлично провести время. Это будет исторический Гран-при России перед переездом в Санкт-Петербург, и для того, чтобы атмосфера была по-настоящему незабываемой, уверен, нам всем бы хотелось увидеть полные трибуны "Сочи-Автодрома". Для этого важно, чтобы темпы вакцинации по стране были высокими, это позволит организаторам спортивных событий заполнять свои объекты без ограничений. Давайте все вместе вершить историю!" - сказал Титов.

Гран-при России "Формулы-1" проводится с 2014 года.