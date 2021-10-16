Петржела назвал случайным поражение "Зенита" в матче с "Арсеналом"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" после поражения в Тинькофф - Российской премьер-лиге от "Арсенала" наверняка будут ответственнее подходить к реализации голевых моментов в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер санкт-петербургского клуба Властимил Петржела.

В субботу "Зенит" в 11-м туре чемпионата России уступил в Туле "Арсеналу" со счетом 1:2.

"Я говорил, что "Зенит" потеряет два очка. Да, "Зенит" проиграл, но это случайность, все может быть, ничего страшного, - сказал Петржела. - "Зенит" все равно будет чемпионом. Теперь он будет осторожней, думаю, команда будет ответственней относиться к моментам в матче с "Ювентусом", так как надо забивать".

"Зенит" сыграет в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" дома 20 октября.