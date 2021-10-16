"Зенит" потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

В составе "Арсенала" голы забили Зурико Давиташвили (53-я минута) и Кингс Кангва (90). У "Зенита" отличился Артем Дзюба (88). Кангва был признан лучшим игроком матча. Иранский форвард петербуржцев Сердар Азмун пропустил матч из-за дисквалификации.

ТАСС, 16 октября. Санкт-петербургский "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.

ТО. ПРОСТО. НЕРЕАЛЬНО. Кангва вложил всю душеньку в победный удар – мяч со свистом влетел в девять pic.twitter.com/eEEUS4Q7dH

Для Дзюбы гол стал 100-м в составе "Зенита", всего в активе форварда в чемпионатах России теперь 143 гола, он делит первое место с полузащитником Олегом Веретенниковым в списке лучших бомбардиров чемпионатов России.

Игроки и судьи вышли на матч в футболках, посвященных 95-летнему юбилею первого вице-президента Российского футбольного союза, лучшего бомбардира в истории московского "Спартака", олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.

В 10-м туре "Зенит" дома уступил "Сочи" (1:2). Санкт-петербургский клуб проиграл два матча в РПЛ подряд впервые с декабря 2018 года, тогда одно из поражений также было от тульского "Арсенала".

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Тульская команда расположилась на 12-м месте с 12 очками. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют 24 октября дома с московским "Спартаком", "Арсенал" 23 октября на выезде встретится с "Ростовом".