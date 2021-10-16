"Зенит" потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

ТАСС, 16 октября. Санкт-петербургский "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.
В составе "Арсенала" голы забили Зурико Давиташвили (53-я минута) и Кингс Кангва (90). У "Зенита" отличился Артем Дзюба (88). Кангва был признан лучшим игроком матча. Иранский форвард петербуржцев Сердар Азмун пропустил матч из-за дисквалификации.
ТО. ПРОСТО. НЕРЕАЛЬНО.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021
Кангва вложил всю душеньку в победный удар – мяч со свистом влетел в девять pic.twitter.com/eEEUS4Q7dH
Для Дзюбы гол стал 100-м в составе "Зенита", всего в активе форварда в чемпионатах России теперь 143 гола, он делит первое место с полузащитником Олегом Веретенниковым в списке лучших бомбардиров чемпионатов России.
Игроки и судьи вышли на матч в футболках, посвященных 95-летнему юбилею первого вице-президента Российского футбольного союза, лучшего бомбардира в истории московского "Спартака", олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
В 10-м туре "Зенит" дома уступил "Сочи" (1:2). Санкт-петербургский клуб проиграл два матча в РПЛ подряд впервые с декабря 2018 года, тогда одно из поражений также было от тульского "Арсенала".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Тульская команда расположилась на 12-м месте с 12 очками. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют 24 октября дома с московским "Спартаком", "Арсенал" 23 октября на выезде встретится с "Ростовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|2
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|14-9
|19
|3
|Сочи
|10
|6
|0
|4
|14-10
|18
|4
|Локомотив
|10
|4
|5
|1
|13-8
|17
|5
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|13-8
|17
|7
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|11-8
|16
|8
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|9
|Рубин
|10
|4
|2
|4
|13-11
|14
|10
|Крылья Советов
|10
|4
|1
|5
|12-13
|13
|11
|Ахмат
|10
|4
|0
|6
|11-16
|12
|12
|Арсенал
|11
|3
|3
|5
|14-20
|12
|13
|Ростов
|10
|2
|3
|5
|13-20
|9
|14
|Урал
|10
|2
|3
|5
|5-13
|9
|15
|Уфа
|10
|2
|2
|6
|11-17
|8
|16
|Химки
|10
|1
|5
|4
|8-15
|8
В новость были внесены изменения (16:21 мск) - добавлены подробности и бэкграунд.