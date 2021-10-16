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Футбол в России
Обновлено 

"Зенит" потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

Петербургская команда уступила в Туле "Арсеналу" со счетом 1:2
Алексей Сутормин и Станислав Крицюк Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Алексей Сутормин и Станислав Крицюк
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 16 октября. Санкт-петербургский "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.

В составе "Арсенала" голы забили Зурико Давиташвили (53-я минута) и Кингс Кангва (90). У "Зенита" отличился Артем Дзюба (88). Кангва был признан лучшим игроком матча. Иранский форвард петербуржцев Сердар Азмун пропустил матч из-за дисквалификации.

Для Дзюбы гол стал 100-м в составе "Зенита", всего в активе форварда в чемпионатах России теперь 143 гола, он делит первое место с полузащитником Олегом Веретенниковым в списке лучших бомбардиров чемпионатов России.

Игроки и судьи вышли на матч в футболках, посвященных 95-летнему юбилею первого вице-президента Российского футбольного союза, лучшего бомбардира в истории московского "Спартака", олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.

В 10-м туре "Зенит" дома уступил "Сочи" (1:2). Санкт-петербургский клуб проиграл два матча в РПЛ подряд впервые с декабря 2018 года, тогда одно из поражений также было от тульского "Арсенала".

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Тульская команда расположилась на 12-м месте с 12 очками. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют 24 октября дома с московским "Спартаком", "Арсенал" 23 октября на выезде встретится с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1172223-1423
2Динамо1061314-919
3Сочи1060414-1018
4Локомотив1045113-817
5Краснодар1052317-917
6ЦСКА1052313-817
7Спартак1051411-816
8Нижний Новгород1042412-1314
9Рубин1042413-1114
10Крылья Советов1041512-1313
11Ахмат1040611-1612
12Арсенал1133514-2012
13Ростов1023513-209
14Урал102355-139
15Уфа1022611-178
16Химки101548-158

В новость были внесены изменения (16:21 мск) - добавлены подробности и бэкграунд.

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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