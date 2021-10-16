Черчесов высказался о последних матчах сборной России в отборе на чемпионат мира

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Турнирная борьба в отборочной группе на чемпионат мира 2022 года продолжается, хоть сборная России и гарантировала как минимум второе место. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В октябре россияне одержали победы в отборе на чемпионат мира над командами Словакии (1:0) и Словении (2:1) и возглавили за два матча до конца групповой стадии отборочную группу.

"Матчи сборной, конечно, смотрел. Шесть очков, самое главное, есть и турнирная борьба продолжается", - сказал он.

Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место на групповом этапе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.