Эксперт: судья верно не стал удалять игроков после потасовки в матче "Спартак" - "Динамо"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги Сергей Карасев по делу вынес предупреждения игрокам "Спартака" и "Динамо" после потасовки и правильно не стал никого удалять. Такое мнение ТАСС высказал бывший судья Международной федерации футбола Алексей Николаев.

Массовая потасовка между футболистами "Спартака" и "Динамо" произошла в конце первого тайма матча. Конфликт начался после нарушения игрока "Динамо" Арсена Захаряна против футболиста "Спартака" Максимилиано Кофрие. В потасовке приняли участие тренеры и запасные игроки команд, после чего предупреждения получили игроки "Динамо" Захарян и Вячеслав Грулев, а также футболисты "Спартака" Самюэль Жиго и Георгий Джикия.

"Считаю, все финальные санкции были вынесены по делу: там не было каких-то эпизодов, что можно было удалять. Можно ли говорить, что Карасев успокоил игроков и не дал выйти эмоциям наружу? Это будем говорить после матча, - сказал Николаев. - Была массовая конфронтация, не было каких-то ударов, люди потолкались".

После первого тайма счет 1:0 в пользу "Динамо". Мяч забил Иван Ордец.