"Сочи" обыграл "Ростов" и поднялся на второе место в таблице чемпионата России

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. "Сочи" обыграл "Ростов" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.
В составе хозяев голы забили Артур Юсупов (10-я минута), Кристиан Нобоа (28, с пенальти) и Матео Кассьерра (33). У "Ростова" отличились Баштуш (53) и Али Соу (90+4).
Игроки и судьи вышли на матч в футболках, посвященных 95-летнему юбилею первого вице-президента Российского футбольного союза, лучшего бомбардира в истории московского "Спартака", олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
Это вторая подряд победа "Сочи" в РПЛ, в 10-м туре подопечные Владимира Федотова в гостях обыграли лидера чемпионата - петербургский "Зенит" (2:1). "Сочи" в текущем сезоне одержал победы в четырех из пяти домашних матчей, единственное поражение команда потерпела 19 сентября от московского "Динамо" (0:1).
"Сочи" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Ростовская команда располагается на 13-м месте с 9 очками. В следующем туре "Сочи" сыграет 25 октября в гостях с московским "Локомотивом", "Ростов" 23 октября дома встретится с тульским "Арсеналом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|2
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|3
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|16-11
|20
|4
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|13-8
|17
|6
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|15-13
|15
|9
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|10
|Крылья Советов
|10
|4
|1
|5
|12-13
|13
|11
|Ахмат
|10
|4
|0
|6
|11-16
|12
|12
|Арсенал
|11
|3
|3
|5
|14-20
|12
|13
|Ростов
|11
|2
|3
|6
|15-23
|9
|14
|Урал
|10
|2
|3
|5
|5-13
|9
|15
|Уфа
|10
|2
|2
|6
|11-17
|8
|16
|Химки
|10
|1
|5
|4
|8-15
|8