"Сочи" обыграл "Ростов" и поднялся на второе место в таблице чемпионата России

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. "Сочи" обыграл "Ростов" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Спартак" в компенсированное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Динамо"

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В составе хозяев голы забили Артур Юсупов (10-я минута), Кристиан Нобоа (28, с пенальти) и Матео Кассьерра (33). У "Ростова" отличились Баштуш (53) и Али Соу (90+4).

Игроки и судьи вышли на матч в футболках, посвященных 95-летнему юбилею первого вице-президента Российского футбольного союза, лучшего бомбардира в истории московского "Спартака", олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.

Это вторая подряд победа "Сочи" в РПЛ, в 10-м туре подопечные Владимира Федотова в гостях обыграли лидера чемпионата - петербургский "Зенит" (2:1). "Сочи" в текущем сезоне одержал победы в четырех из пяти домашних матчей, единственное поражение команда потерпела 19 сентября от московского "Динамо" (0:1).

"Сочи" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Ростовская команда располагается на 13-м месте с 9 очками. В следующем туре "Сочи" сыграет 25 октября в гостях с московским "Локомотивом", "Ростов" 23 октября дома встретится с тульским "Арсеналом".