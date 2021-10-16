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Футбол в России

"Сочи" обыграл "Ростов" и поднялся на второе место в таблице чемпионата России

Сочинская команда победила со счетом 3:2
Сергей Терехов ("Сочи"), Дмитрий Полоз ("Ростов") и Игорь Юрганов ("Сочи") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Сергей Терехов ("Сочи"), Дмитрий Полоз ("Ростов") и Игорь Юрганов ("Сочи")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. "Сочи" обыграл "Ростов" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

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В составе хозяев голы забили Артур Юсупов (10-я минута), Кристиан Нобоа (28, с пенальти) и Матео Кассьерра (33). У "Ростова" отличились Баштуш (53) и Али Соу (90+4).

Игроки и судьи вышли на матч в футболках, посвященных 95-летнему юбилею первого вице-президента Российского футбольного союза, лучшего бомбардира в истории московского "Спартака", олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.

Это вторая подряд победа "Сочи" в РПЛ, в 10-м туре подопечные Владимира Федотова в гостях обыграли лидера чемпионата - петербургский "Зенит" (2:1). "Сочи" в текущем сезоне одержал победы в четырех из пяти домашних матчей, единственное поражение команда потерпела 19 сентября от московского "Динамо" (0:1).

"Сочи" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Ростовская команда располагается на 13-м месте с 9 очками. В следующем туре "Сочи" сыграет 25 октября в гостях с московским "Локомотивом", "Ростов" 23 октября дома встретится с тульским "Арсеналом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1172223-1423
2Сочи1170417-1221
3Динамо1162316-1120
4Локомотив1146115-1018
5ЦСКА1052313-817
6Краснодар1052317-917
7Спартак1152413-1017
8Рубин1143415-1315
9Нижний Новгород1042412-1314
10Крылья Советов1041512-1313
11Ахмат1040611-1612
12Арсенал1133514-2012
13Ростов1123615-239
14Урал102355-139
15Уфа1022611-178
16Химки101548-158

 

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