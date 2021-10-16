Литвинов: футболисты "Спартака" показали характер в матче с "Динамо"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" выложились на максимум и показали характер, что позволило сыграть вничью со столичным "Динамо". Такое мнение журналистам высказал полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

"Спартак" в компенсированное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Динамо"

В субботу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые отыгрались в компенсированное ко второму тайму время. В первом тайме между футболистами команд случилась потасовка.

"Накопилась усталость, но все ребята молодцы, показали характер, выложились на максимум, - сказал Литвинов. - Потасовка? Это футбольные эмоции, все налетели, потом все нормально было".

"Кто был лидером и повел вперед? Я думаю, что все ребята схватили это, сразу поняли, что надо заводить друг друга и поддерживать. От лидеров и капитана исходило", - добавил Литвинов.