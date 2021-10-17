Передачи Капризова и Куликова помогли "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

ТАСС, 17 октября. "Миннесота" одержала победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" проиграл "Тампе" в матче НХЛ. Овечкин и Сергачев забросили по шайбе

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В составе победителей шайбы забросили Фредерик Годро (27-я минута), Виктор Раск (32) и Райан Хартман (37), у проигравших отличились Виктор Арвидссон (26) и Анже Копитар (48).

Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов отметились результативными передачами.

"Миннесота" сыграла в текущем сезоне два матча, ранее она одержала победу над "Анахаймом" (2:1). "Лос-Анджелес" также провел вторую игру в регулярном чемпионате, в первом матче он оказался сильнее "Вегаса" (6:2).

В следующем матче "Миннесота" на своей площадке примет "Виннипег", а "Лос-Анджелес" на выезде сыграет с "Нэшвиллом", обе игры состоятся 20 октября.