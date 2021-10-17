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НХЛ

Лавиолетт: Овечкин совершил качественный скачок в игре по сравнению с прошлым сезоном

В двух матчах текущего сезона НХЛ российский форвард забросил три шайбы и отдал две результативные передачи

ТАСС, 17 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин улучшил качество своей игры по сравнению с прошлым сезоном. Такое мнение высказал главный тренер команды Питер Лавиолетт, чей комментарий приводит пресс-служба НХЛ.

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В воскресенье "Вашингтон" уступил "Тампе" в овертайме со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Овечкин.

"Овечкин продуктивно поработал в межсезонье. В прошлом сезоне все было немного не так. Да, это был успешный год, но сейчас я вижу качественный скачок в его игре", - сказал Лавиолетт.

Федерация хоккея России включила Овечкина в список первых трех игроков, которые выступят на Олимпиаде 2022 года. Также туда вошли вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров, выступающие за "Тампу".

В нынешнем сезоне Овечкин провел два матча, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

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Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
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