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КХЛ

Морозов: КХЛ не теряет надежды на проведение вынесенных матчей в других странах

В воскресенье был подписан меморандум о проведении 3 декабря матча между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" в Дубае

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) надеется, что в будущем сможет провести вынесенные матчи в других странах после смягчения ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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В воскресенье КХЛ и "Авангард" подписали меморандум о проведении вынесенного матча в Дубае (ОАЭ). 3 декабря состоится встреча между омским клубом и казанским "Ак Барсом".

"Мы всегда рассматриваем разные страны, но ситуация в разных регионах и странах с пандемией тяжелая. Поэтому пока нацелены на проведение матча в Дубае", - сказал Морозов.

В последний раз вынесенный матч в рамках KHL World Games проходил в декабре 2019 года в швейцарском Давосе между уфимским "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Ранее подобные игры проходили в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе.

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