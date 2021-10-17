Морозов: КХЛ не теряет надежды на проведение вынесенных матчей в других странах

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) надеется, что в будущем сможет провести вынесенные матчи в других странах после смягчения ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В воскресенье КХЛ и "Авангард" подписали меморандум о проведении вынесенного матча в Дубае (ОАЭ). 3 декабря состоится встреча между омским клубом и казанским "Ак Барсом".

"Мы всегда рассматриваем разные страны, но ситуация в разных регионах и странах с пандемией тяжелая. Поэтому пока нацелены на проведение матча в Дубае", - сказал Морозов.

В последний раз вынесенный матч в рамках KHL World Games проходил в декабре 2019 года в швейцарском Давосе между уфимским "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Ранее подобные игры проходили в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе.