"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" в матче 11-го тура РПЛ

САМАРА, 17 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
В составе "Крыльев Советов" дублем отметился Владислав Сарвели (36-я и 50-я минуты). На 82-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота самарцев после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Николай Калинский не реализовал одиннадцатиметровый, пробив выше ворот.
Клубы впервые встретились в РПЛ. В Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) команды провели четыре матча, в трех из которых победу одержали "Крылья Советов", еще одна игра завершилась вничью. Дважды клубы встречались в переходных матчах, одержав по одной победе.
Самарцы благодаря победе поднялись на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. Нижегородцы опустились на 10-ю строчку, на счету подопечных Александра Кержакова 14 очков. В следующем туре "Крылья Советов" сыграют в Москве с ЦСКА 23 октября. "Нижний Новгород" в этот же день примет "Краснодар".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|2
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|3
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|16-11
|20
|4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|5
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|6
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Крылья Советов
|11
|5
|1
|5
|14-13
|16
|9
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|15-13
|15
|10
|Нижний Новгород
|11
|4
|2
|5
|12-15
|14
|11
|Ахмат
|11
|4
|0
|7
|11-18
|12
|12
|Арсенал
|11
|3
|3
|5
|14-20
|12
|13
|Химки
|11
|2
|5
|4
|10-15
|11
|14
|Ростов
|11
|2
|3
|6
|15-23
|9
|15
|Урал
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|16
|Уфа
|10
|2
|2
|6
|11-17
|8