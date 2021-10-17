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Футбол в России

"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" в матче 11-го тура РПЛ

Дублем отметился Владислав Сарвели
Владислав Сарвели Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Владислав Сарвели
© Станислав Красильников/ТАСС

САМАРА, 17 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

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В составе "Крыльев Советов" дублем отметился Владислав Сарвели (36-я и 50-я минуты). На 82-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота самарцев после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Николай Калинский не реализовал одиннадцатиметровый, пробив выше ворот.

Клубы впервые встретились в РПЛ. В Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) команды провели четыре матча, в трех из которых победу одержали "Крылья Советов", еще одна игра завершилась вничью. Дважды клубы встречались в переходных матчах, одержав по одной победе.

Самарцы благодаря победе поднялись на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. Нижегородцы опустились на 10-ю строчку, на счету подопечных Александра Кержакова 14 очков. В следующем туре "Крылья Советов" сыграют в Москве с ЦСКА 23 октября. "Нижний Новгород" в этот же день примет "Краснодар".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1172223-1423
2Сочи1170417-1221
3Динамо1162316-1120
4ЦСКА1162314-820
5Локомотив1146115-1018
6Краснодар1052317-917
7Спартак1152413-1017
8Крылья Советов1151514-1316
9Рубин1143415-1315
10Нижний Новгород1142512-1514
11Ахмат1140711-1812
12Арсенал1133514-2012
13Химки1125410-1511
14Ростов1123615-239
15Урал112365-149
16Уфа1022611-178

 

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