"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" в матче 11-го тура РПЛ

САМАРА, 17 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

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В составе "Крыльев Советов" дублем отметился Владислав Сарвели (36-я и 50-я минуты). На 82-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота самарцев после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Николай Калинский не реализовал одиннадцатиметровый, пробив выше ворот.

Клубы впервые встретились в РПЛ. В Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) команды провели четыре матча, в трех из которых победу одержали "Крылья Советов", еще одна игра завершилась вничью. Дважды клубы встречались в переходных матчах, одержав по одной победе.

Самарцы благодаря победе поднялись на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. Нижегородцы опустились на 10-ю строчку, на счету подопечных Александра Кержакова 14 очков. В следующем туре "Крылья Советов" сыграют в Москве с ЦСКА 23 октября. "Нижний Новгород" в этот же день примет "Краснодар".